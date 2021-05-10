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На Курганскую область надвигается аномальная для региона жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в регионе поднимется до +34 градусов (архивное фото) Фото:

В Курганской области 16 мая температура воздуха поднимется до +34 градусов. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Кургане 16 мая потеплеет до +34 градусов, 15 и 17 мая — до +33 градусов. Такая же погода 16 мая ожидается в Звериноголовском, Куртамышском, Целинном, Шумихинском районах и муниципальных округах и в Шадринске.

Сухая и очень теплая погода в регионе сохранится в ближайшие десять дней, добавил синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 13 по 18 мая прогнозируется аномально-жаркая погода. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — написал он на своем сайте. Винштейн добавил, что температура воздуха 15 и 16 мая в Кургане приблизится к рекордной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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