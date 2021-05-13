13 мая 2021
12 мая 2021

Сын курганского киллера Солоника рассказал об отце. «Думал, что погиб в автокатастрофе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Солоник стал самым известным киллером в России в 1990 годах Фото:

Сын легендарного российского киллера времен 90-х Александра Солоника (уроженца Кургана) Антон дал интервью журналистам. Он рассказал, как узнал про криминальную биографию отца и подробности своей жизни.

«Все детство я думал, что отец погиб в автокатастрофе, — так сказала мама. Но в 13 лет меня отправили к соседке за какими-то документами для пособия — и в сумерках я разглядел, что папу похоронили в Афинах. Думаю, мама знала, что я полезу читать эти бумаги по дороге домой. Вычитал, что отец был в розыске, подозревался в убийствах — но без подробностей», — рассказал Солоник-младший изданию Baza.

Позднее мать объяснила ему, что не хотела рассказывать про то, кем стал Александр, и про его убийство. При этом мужчина признался, что не до конца верит, что все приписываемые злодеяния совершил отец.

Антон рассказал, что его отец пустился в бега, когда ему было два года. Солоник-старший звал жену с собой, но она отказалась. «Папа еще несколько раз тайно приезжал, когда прятался в Тюмени. Думаю, она вовремя вышла из этих отношений, иначе нас бы уже давно не было в живых. Отец купил маме квартиру — это, в общем, единственное, что от него осталось. Мы обменяли ее на однокомнатную в Томске», — пояснил Антон.

Фамилию Антон оставил отца, несмотря на многочисленные уговоры родственников. «У меня такой характер: чем больше убеждают, тем сильнее сопротивляюсь. Я считаю, что фамилия должна быть родного отца, вне зависимости от того, какой он был», — считает Солоник.

Сейчас Антон живет в Томске. Является совладельцем компании по обслуживанию климатических установок. Женат второй раз, есть двое детей.

URA.RU писало, что курганец Николай Архипов создал любительский фильм о бандитской группировке, которая была широко известна в начале 90-х годов. Автор показывает дома, где жили преступники, включая самого известного — киллера Александра Солоника.

34-летний Антон Солоник живет в Томске

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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