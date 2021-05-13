Директор фирмы из ЯНАО скрыл от налоговиков десятки миллионов

Гендиректора обвиняют в краже более 40 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор ООО «Градорика» в Новом Уренгое (ЯНАО) сокрыл более 40 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета на официальном сайте.

«В городе Новый Уренгой генеральный директор ООО „Градорика“ в период с января 2018 по сентябрь 2020 года, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму свыше 40 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Следственный комитет направил уголовное дело в суд. Главе компании грозит штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

По данным «СБИС», ООО «Градорика» работает более 15 лет и осуществляет комплексную эксплуатацию зданий и сооружений, включая опасные объекты. Основным заказчиком услуг компании является ООО «Газпром добыча Уренгой». Получить оперативный комментарий в «Градорике» не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое руководство «Новоуренгойского управления буровых работ» сокрыло более 22 млн рублей. Компания задолжала в бюджет РФ 68 млн рублей и официально стала банкротом в прошлом году. Основным заказчиком услуг фирмы являлся ПАО «НК „Роснефть“».