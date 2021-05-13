13 мая 2021
12 мая 2021

Директор фирмы из ЯНАО скрыл от налоговиков десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Гендиректора обвиняют в краже более 40 млн рублей Фото:

Гендиректор ООО «Градорика» в Новом Уренгое (ЯНАО) сокрыл более 40 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета на официальном сайте.

«В городе Новый Уренгой генеральный директор ООО „Градорика“ в период с января 2018 по сентябрь 2020 года, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму свыше 40 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Следственный комитет направил уголовное дело в суд. Главе компании грозит штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

По данным «СБИС», ООО «Градорика» работает более 15 лет и осуществляет комплексную эксплуатацию зданий и сооружений, включая опасные объекты. Основным заказчиком услуг компании является ООО «Газпром добыча Уренгой». Получить оперативный комментарий в «Градорике» не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое руководство «Новоуренгойского управления буровых работ» сокрыло более 22 млн рублей. Компания задолжала в бюджет РФ 68 млн рублей и официально стала банкротом в прошлом году. Основным заказчиком услуг фирмы являлся ПАО «НК „Роснефть“».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...