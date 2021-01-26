Топ-менеджеры из ЯНАО обвиняются в многомиллионной краже

Компания «НУБР» задолжала в бюджет РФ 68 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое топ-менеджеры ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР) сокрыли миллионы, которые компания задолжала в бюджет РФ. На руководителей возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по ЯНАО.

«Руководство ООО „Новоуренгойское управление буровых работ“ осенью 2019 года, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 68 млн рублей, скрыло денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму свыше 22 млн рублей», — говорится в письме ведомства. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и продолжает расследование уголовного дела.

«НУБР» в ноябре прошлого года официально стало банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. Компания занималась бурением на месторождениях. Основным заказчиком являлся ПАО «НК «Роснефть».