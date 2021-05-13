На месте ЧП работают пожарные Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана загорелась крыша восьмиэтажного дома 1930-х годов постройки. К месту происшествия уже приехали спасатели, сообщили URA.RU очевидцы. На данный момент информации о пострадавших нет.

«Очень сильный пожар в сталинке на Шейнкмана, 19. Горит крыша. Жильцов эвакуировали, приехали пожарные, но пока не тушат», — рассказала агентству жительница соседнего дома Ольга. По данным очевидцев, возгорание началось около 12:50. Сейчас огонь распространяется по крыше дома, столб дыма виден из других точек города.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили URA.RU, что пока информации о пострадавших не поступало. «Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут. В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава», — сказали в ведомстве, отметив, что сообщение о пожаре поступило в 12:56. Причина пока неизвестна.

Восьмиэтажка на Шейнкмана, 19 известна в Екатеринбурге как еврейский дом. Здание начали строить в 1930-е годы, оно было рассчитано на 150 квартир. Дом являлся одним из самых высоких в Свердловске до начала Великой Отечественной войны.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

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