Депутат ДНР: в Донбассе надо открыть участки на выборах в Госдуму

Жители Донбасса с российскими паспортами могут проголосовать на осенних выборах в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На территориях непризнанных Донецкой и Луганской народных республик следует открыть избирательные участки во время осенних выборов в Госдуму РФ. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг (Бердичевский).

«Если будет так, как проходило голосование за поправки [в Конституции РФ, в Донбассе] проголосуют максимум 10%, по моим подсчетам. Если России нужно количество голосов, которые проголосуют активно и по большей части, скорее всего, за известные, за правящие партии, то, я думаю, что логично было бы открыть здесь участки, либо максимально упростить для жителей ДНР, ЛНР регистрацию на сайте Госуслуг», — объяснил он. По его мнению, к осенним парламентским выборам на территории республик будет 700 тысяч человек с российским паспортом.

Появление участков для голосования на выборах в Госдуму маловероятно, считает президент «Ассоциации политических юристов», член рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ Роман Смирнов. «Определенный шанс есть, но, на мой взгляд, если шаги эти и будут, то они будут носить промежуточный характер. То есть, говорить о том, что участки будут весьма сомнительно, потому что эта процедура сама по себе юридически непростая», — объяснил электоральный юрист. Также Смирнов обратил внимание и на другие вопросы к организации голосования в Донбассе, например, как будет налажена работа наблюдателей от партий.

Власти ДНР и ЛНР должны сами решить, готовы ли они открыть избирательные участки на выборах в Госдуму, считает доцент МГИМО МИДа России, политолог-международник Кирилл Коктыш. «Этот вопрос отдается на рассмотрение руководства республик. Если выборы проходят в Молдове, Россия может организовать участки, а может не организовать. Это выбор страны, на территории которой это происходит. Это не выбор России, а выбор соответствующего субъекта», — подчеркнул собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в Центризбирком России. На момент публикации ответ не поступил.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября. Голосование может продлиться несколько дней. В Госдуме приняли законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием.