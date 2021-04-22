В Госдуме отменили «день тишины» перед выборами

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , выборы, герб россии, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Агитация на многодневных выборах завершится в первый день голосования Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Госдума РФ приняла законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Агитация будет завершаться в 00:00 первого дня голосования.

«[Агитация должна быть завершена] в ноль часов по местному времени первого дня голосования», — говорится в тексте документа. Ранее агитация запрещалась в течение суток до дня проведения голосования.

Также в законопроекте изменен порядок обжалования решения об отказе регистрации кандидата. Соответствующее заявление должно быть подано в течение пяти дней. При этом решение избирательной комиссии может быть обжаловано только через суд.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября. Однако голосование может продлиться несколько дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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