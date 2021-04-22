В Госдуме отменили «день тишины» перед выборами

Госдума РФ приняла законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Агитация будет завершаться в 00:00 первого дня голосования.
«[Агитация должна быть завершена] в ноль часов по местному времени первого дня голосования», — говорится в тексте документа. Ранее агитация запрещалась в течение суток до дня проведения голосования.
Также в законопроекте изменен порядок обжалования решения об отказе регистрации кандидата. Соответствующее заявление должно быть подано в течение пяти дней. При этом решение избирательной комиссии может быть обжаловано только через суд.
Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября. Однако голосование может продлиться несколько дней.
Подписывайтесь на URA.RU в