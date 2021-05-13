Мэрия райцентра в ЯНАО нарушила закон при обращении с отходами

В Аксарке выявили нарушения при обращении с ТКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия сельского поселения Аксарка (ЯНАО) нарушила закон при обращении с отходами. Это выяснилось в ходе проверки по публикации URA.RU о распространении бешенства в селе из-за нехватки мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«Доводы статьи о распространении в Аксарке бешенства из-за нехватки мусорных контейнеров не нашли своего подтверждения. Между тем, в ходе надзорных мероприятий в деятельности администрации муниципального образования Аксарковское выявлены нарушения закона при обращении с твердыми коммунальными отходами», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура установила, что в Аксарке организована 61 контейнерная площадка под накопление ТКО, семь из которых не соответствуют требованиям санитарных правил и норм. Эти контейнерные площадки не обустроены надлежащим образом, у них отсутствует ограждение, а также твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод.

Главе поселения Сергею Баранову внесли представление об устранении нарушений. В администрацию Аксарки URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что нехватка мусорных контейнеров могла стать причиной распространения бешенства в Аксарке. Дикие животные, которые являются разносчиками болезней, могли приходить в населенный пункт, привлеченные неубранным бытовым мусором. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что в ЯНАО много нелегальных свалок.