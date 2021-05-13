Текслер сообщил Москве, когда воздух в Челябинске станет чище

Алексей Текслер доложил о корректировке планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер в режиме ВКС обсудил с вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко ход реализации нацпроекта «Экология». Ключевыми вопросами стала корректировка планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске и перевод транспорта на экологически чистые виды топлива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«В комплексные планы по сокращению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска, утвержденные еще в 2018 году, внесены корректировки. Так, увеличились показатели по снижению выбросов: до 2024 года совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%», — сообщил Текслер.

Губернатор добавил, что к этому моменту со всеми промышленными предприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов. За ходом исполнения мероприятий ведется ежемесячный мониторинг. В совещании также приняли участие представители Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Минпромторга, Минтранса и Минфина России.

Кроме того, реализуются планы по переводу транспорта на экологически чистые виды топлива. «Это все сработает в синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень хорошо», — заявила Виктория Абрамченко.