Бывший антикризисный управляющий Андрей Плешков возглавил департамент развития городского хозяйства администрации Кургана. Это кресло пустовало почти год после отставки Вадима Лютикова. Информация о назначении Плешкова размещена на сайте администрации.
Новый руководитель приступил к исполнению своих служебных обязанностей 14 мая. «На аппаратном совещании временно исполняющая полномочия главы Кургана Елена Ситникова представила Андрея Владимировича директорам профильных департаментов, руководителям отделов и управлений администрации. Также сегодня Андрей Плешков был представлен коллективу департамента развития городского хозяйства», — говорится в релизе мэрии.
Плешков имеет два высших образования по специальностям «Психология», «Юриспруденция». Общий трудовой стаж составляет более 20 лет. Занимался предпринимательской деятельностью, работал в адвокатской конторе, юристом, входил в ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».
URA.RU в конце марта писало, что в мэрии Кургана заговорили о кандидате на пост директора департамента развития городского хозяйства Андрее Плешкове. В Кургане он известен по банкротству МУП «Городской электротранспорт».
Должность директора департамента развития городского хозяйства был вакантна с июня 2020 года. Ранее должность занимал Вадим Лютиков, который, по мнению инсайдеров, уволился из администрации Кургана, так как устал от непонятных требований высшего руководства.
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