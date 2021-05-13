В департаменте администрации Кургана новый руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший антикризисный управляющий Андрей Плешков возглавил департамент развития городского хозяйства администрации Кургана. Это кресло пустовало почти год после отставки Вадима Лютикова. Информация о назначении Плешкова размещена на сайте администрации.

Новый руководитель приступил к исполнению своих служебных обязанностей 14 мая. «На аппаратном совещании временно исполняющая полномочия главы Кургана Елена Ситникова представила Андрея Владимировича директорам профильных департаментов, руководителям отделов и управлений администрации. Также сегодня Андрей Плешков был представлен коллективу департамента развития городского хозяйства», — говорится в релизе мэрии.

Плешков имеет два высших образования по специальностям «Психология», «Юриспруденция». Общий трудовой стаж составляет более 20 лет. Занимался предпринимательской деятельностью, работал в адвокатской конторе, юристом, входил в ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

URA.RU в конце марта писало, что в мэрии Кургана заговорили о кандидате на пост директора департамента развития городского хозяйства Андрее Плешкове. В Кургане он известен по банкротству МУП «Городской электротранспорт».

Должность директора департамента развития городского хозяйства был вакантна с июня 2020 года. Ранее должность занимал Вадим Лютиков, который, по мнению инсайдеров, уволился из администрации Кургана, так как устал от непонятных требований высшего руководства.

Андрей Плешков возглавил департамент развития городского хозяйства Фото с сайта мэрии