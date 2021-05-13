Мэр и министр презентовали Нижнему Тагилу мамонтов

В экопарке «Муринские пруды» установлены скульптуры мамонтов Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посадили клены в экопарке «Муринские пруды» и презентовали скульптурную композицию в виде семьи мамонтов. Посадка аллеи и открытие скульптур стали завершающим этапом программы благоустройства новой общественной территории, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Экопарк создали в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «Многоэтапность создания парка — ноу-хау Нижнего Тагила. Прекрасная зона отдыха появилась на месте пустыря в октябре прошлого года, в текущем проходит озеленение территории. Пример такого комплексного подхода и совместной работы жителей, администрации города, депутатского корпуса нужно транслировать на другие города области», — сказал Николай Смирнов.

«Мероприятия по благоустройству общественных пространств Нижнего Тагила набирают обороты и активными сторонниками этого процесса всё чаще становятся жители, заинтересованные в позитивных изменениях окружающей среды», — отметил Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что проект прошел широкие общественные обсуждения, тагильчане охотно принимали участие в работах по озеленению.

На состоявшемся субботнике на площадке со стороны Уральского проспекта установлены три фигуры мамонтов, самая крупная из которых высотой 3 и длиной 4,5 метра. К акции 14 мая присоединились волонтеры и выпускники 9-х и 11-х классов школы № 100. Идею превратить заброшенную территорию в парк первыми высказали родители и дети именно этой школы. На аллее было высажено 72 дерева. Всего в 2021 году в экопарке запланировано высадить 220 деревьев разных пород и более 2000 кустарников, досеять траву на газонах, установить декоративные элементы и арт-объекты.