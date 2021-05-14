ВОЗ: второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

По количеству смертей второй год пандемии может быть намного хуже, чем предыдущий. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый», — отметил он. Слова представителя ВОЗ приводит РИА «Новости».
Он также отметил, что единственный способ предотвратить этот прогноз — объединение вакцинации и мер общественного здравоохранения. Таким образом, снятие ограничений или отмена масочного режима должна происходить, не исходя из количества привитых, а с учетом данных об уровне распространения COVID-19, уточняет «Национальная служба новостей».
В России уже началась третья эпидемическая волна коронавируса. Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. С ним солидарен доктор и телеведущий Александр Мясников. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — приводит слова врача телеканал 360.
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