Вирусолог заявил о начале третьей волны коронавируса в Москве

Сергей Нетесов отметил, что третья волна коронавируса уже началась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третья эпидемическая волна коронавируса уже началась в Москве. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«В Москве третья волна уже началась. И она может начаться также в ряде крупных городов, там, где власти не наладили должного контроля за вакцинацией и за ношением масок», — отметил Нетесов. Вирусолог пояснил, что обострение произошло из-за смягчения противоэпидемических мер в стране и неполного перекрытия авиасообщения с Индией и Турцией, где сейчас очень серьезная эпидемическая ситуация по COVID-19.

Доктор наук подчеркнул, что о начале в стране третьего всплеска заболеваемости коронавирусом специалисты предупреждали еще в апреле. «Люди расслабились, маски носят редко, и поэтому ничего другого нельзя было ожидать. Эти эпидемические волны мы сами на себя насылаем, когда не носим маски и не вакцинируемся. У нас очень слабо пока что идет вакцинация. Первая причина — в большом числе регионов не хватает вакцины, а второе, насколько я знаю, в некоторых крупных городах люди просто не хотят ставить прививку. Пропаганда не совсем правильная», — добавил Нетесов.

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев отметил в беседе с URA.RU, что пока скачок не сильно большой, всего 10% — сказались последствия продолжительных майских каникул. «Драматизировать не надо, надо посмотреть, как в ближайшие дни будут развиваться события. Надо посмотреть хотя бы недельку, как будет идти», — добавил он.

URA.RU направило письменный запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с просьбой прокомментировать ситуацию с заболеваемостью в стране. На момент публикации ответ не был получен.

По данным оперштаба, за сутки в России было выявлено 9 462 новых случая заражения COVID-19. Ранее депутат Госдумы Гаврил Парахин заявил о необходимости закрытия границ России с другими странами из-за риска заражения коронавирусом на зарубежных курортах.