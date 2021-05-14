Совбез Украины продлил санкции против россиян

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Украина. Славянск, баррикады, покрышки, флаг россии
Компаниям РФ из санкционного списка запрещены полеты и перевозка по территории Украины Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На Украине решили продлить санкции против России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.

«СНБО Украины продлил санкции против некоторых граждан и компаний РФ», — сообщает ТАСС. На данный момент в санкционный список страны входит 80 российских компаний. Эта мера предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ранее власти Канады ввели новые санкции против российских частных лиц и компаний из-за присоединения Крыма к РФ. Вслед за этим Австралия также объявила о санкциях в отношении одного физического лица и четырех компаний из России, которые связаны со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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