Совбез Украины продлил санкции против россиян

На Украине решили продлить санкции против России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.
«СНБО Украины продлил санкции против некоторых граждан и компаний РФ», — сообщает ТАСС. На данный момент в санкционный список страны входит 80 российских компаний. Эта мера предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Ранее власти Канады ввели новые санкции против российских частных лиц и компаний из-за присоединения Крыма к РФ. Вслед за этим Австралия также объявила о санкциях в отношении одного физического лица и четырех компаний из России, которые связаны со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.
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