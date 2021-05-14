Подписчики Джарахова предсказали ему фит с Милохиным и Ивлеевой

Российский видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов выложил на своей страничке в Instagram пост о записи совместного трека с необычной звездой. Поклонники пытаются угадать имя знаменитости.
«4 июня — главная песня лета. Ни за что не отгадаете, с кем мы внезапно сделали фит», — прокомментировал он событие. Подписчики отреагировали на эту новость бурно. Среди хвалебных комментариев встречались и предположения, с кем Джарахов исполнил песню. Комментаторы разделились на два лагеря: первые утверждают, что соисполнителем стал еще один рэпер и тиктокер Даня Милохин, вторые убеждены, что это будет телеведущая Настя Ивлеева.
«Ивлеева», — утверждают фанаты с никами fesko.png и tima_sik. За Милохина высказались пользователи tatusek_br, karamelka_gavrilinoj, tvoynervoz, meru_beautifull и _fall_of_. Помимо этого, много версий звучало и в пользу популярного российского рэпера Алексея Узенюка (более известного как Элджей), мужа Ивлеевой.
Несколько месяцев прошел слух, что Ивлеева и Узенюк могут развестись. Телеведущая стала появляться одна на мероприятиях. Потом поклонники заметили, что она перестала носить обручальное кольцо. Недавно одна из подписчиц обратила внимание, что из окружения Ивлеевой пропала и одна из ее лучших подруг — Юлия Коваль, которую тут же обвинили в романе с Элджеем. Однако в Instagram Коваль намекнула, что обвинения поклонников безосновательны.
Подписывайтесь на URA.RU в