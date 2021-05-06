Коваль с иронией ответила на слухи о тайном романе с Элджеем

Телеведущая Юлия Коваль с юмором прокомментировала слухи о романе с Элджеем. В Instagram она намекнула, что обвинения поклонников безосновательны.
Информация о разводе Ивлеевой с рэпером появились несколько месяцев назад, когда звезда стала появляться одна на мероприятиях. Потом поклонники заметили, что телеведущая перестала носить обручальное кольцо. Недавно одна из подписчиц обратила внимание, что из окружения телеведущей пропала и одна из ее лучших подруг — Юлия Коваль, передает
В ответ на это Коваль выложила новость о разводе предпринимателя Билла Гейтса с супругой. «Я тут не при чем, если что! Желтушники и иже с ними совсем ********* (сошли с ума)?» — написала девушка.
Анастасия Ивлеева и Элджей поженились 5 сентября 2019 года. По данным СМИ, звезда Instagram взяла фамилию своего возлюбленного, а затем подписала фотографию певца словом «муж». Ранее Коваль призналась, что была против встреч подруги с рэпером.
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