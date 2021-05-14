Финансовые аналитики назвали способ заработать миллионы за 10 лет

Вместо редких вин, монет и картин лучше инвестировать в драгоценные металлы, стоимость которых растет. Финансовые эксперты советуют не рассчитывать на то, что цена на коллекционные предметы резко подскочит.
«Гораздо рациональнее вложить денежные средства в драгоценные металлы, стоимость которых только растет на протяжении последних десяти лет, а их ликвидность гораздо выше, чем у того же вина, монеты или дуэльных пистолетов 19-го века», — цитирует «Прайм» старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова.
Как объясняет Ферапонтов, коллекционирование схоже с инвестированием, но у него другая цель — заработок на увеличении спроса на редкий товар. Но это не является основной целью и спрос на такие предметы ограничен и формируется узким кругом лиц. Ферапонтов советует не рассчитывать на резкое подорожание вина или монет — спрос на них вырастет в десятки раз только за десять лет. Скорее это дорогостоящее хобби.
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что адекватного рецепта для инвестиций сроком на 10 лет не существует, так как есть много неизвестных факторов. Например, при покупке акций компаний можно нарваться на финансовый кризис. Так, например, было 2000—2001 году, когда акции интернет-компаний резко упали на 70-80% из-за кризиса доткомов.
Недавно эксперты предрекли новую волну экономического кризиса. Согласно исследованию Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, если пандемия коронавируса не завершится к концу 2021 года, то рост ВВП составит не более 3% в год, а нефть к 2025 году подешевеет до 50—55 долларов за баррель, сообщает «Национальная служба новостей».
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