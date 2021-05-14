Районный суд вынес решение по мере пресечения для депутата Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны подробности уголовного дела депутата от «Единой России» думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его сына Романа, подозреваемых в убийстве. Преступление было совершено в 2003 году, сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Следователями СК РФ отец и сын были задержаны, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — рассказал источник. Уголовное дело возбудили 20 сентября 2003 года по факту убийства в городе Артемовском местного жителя. По решению Березовского районного суда, Виноградов и его сын проведут два месяца в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что Виноградова и его сына арестовали по подозрению в убийстве и доставили в СИЗО. В ФСБ воздержались от комментариев.