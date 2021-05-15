Ученые нашли способ лечить людей с помощью света

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Российские ученые разработали таблетку, начинающую работать от света (архивное фото) Фото:

Российские химики изобрели лекарство, которое начинает действовать только под воздействием света. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.

«Новый подход позволяет „включить“ лекарство при достижении области воспаления, а затем вовремя „выключить“ его», — передает сайт MK.RU сообщение ученых. Они подчеркнули, что такие вещества можно активировать, если направить на него поток света.

Химики уверены, что с помощью нового подхода врачи смогут более точно лечить заболевания человека. Без излучения таблетки перестают оказывать воздействие на организм.

Ранее ученые РФ предложили лечить рак с помощью кремния. Также с его помощью можно проводить диагностику опасного заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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