Ученые нашли способ лечить людей с помощью света

Российские ученые разработали таблетку, начинающую работать от света (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские химики изобрели лекарство, которое начинает действовать только под воздействием света. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.

«Новый подход позволяет „включить“ лекарство при достижении области воспаления, а затем вовремя „выключить“ его», — передает сайт MK.R U сообщение ученых. Они подчеркнули, что такие вещества можно активировать, если направить на него поток света.

Химики уверены, что с помощью нового подхода врачи смогут более точно лечить заболевания человека. Без излучения таблетки перестают оказывать воздействие на организм.

Ранее ученые РФ предложили лечить рак с помощью кремния. Также с его помощью можно проводить диагностику опасного заболевания.