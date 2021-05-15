Ученые нашли способ лечить людей с помощью света

Российские химики изобрели лекарство, которое начинает действовать только под воздействием света. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.
«Новый подход позволяет „включить“ лекарство при достижении области воспаления, а затем вовремя „выключить“ его», — передает сайт
Химики уверены, что с помощью нового подхода врачи смогут более точно лечить заболевания человека. Без излучения таблетки перестают оказывать воздействие на организм.
Ранее ученые РФ предложили лечить рак с помощью кремния. Также с его помощью можно проводить диагностику опасного заболевания.
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