15 мая 2021

В Москве женщина выбросила из окна десять кошек

© Служба новостей «URA.RU»
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Подвальные коты. Курган, бездомные животные, кошки, коты
На месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС Фото:

На юге Москвы женщина выбросила из окна около десяти кошек. После этого она начала угрожать, что покончит с собой. Инцидент произошел на улице Елецкой, 18.

«На юге Москвы женщина выбросила из окна около десяти котов и угрожает покончить жизнь самоубийством», — передает корреспондент «Интерфакс».

Отмечается, что пострадавшим животным оказали помощь и отвезли их в ветеринарную клинику. На месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

Ранее законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, пишет RT. По мнению авторов документа, это позволит регулировать владение домашними животными, а также защитить питомцев от жестокого обращения, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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