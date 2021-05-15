В Москве женщина выбросила из окна десять кошек

На юге Москвы женщина выбросила из окна около десяти кошек. После этого она начала угрожать, что покончит с собой. Инцидент произошел на улице Елецкой, 18.
«На юге Москвы женщина выбросила из окна около десяти котов и угрожает покончить жизнь самоубийством», — передает корреспондент «Интерфакс».
Отмечается, что пострадавшим животным оказали помощь и отвезли их в ветеринарную клинику. На месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.
Ранее законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, пишет RT. По мнению авторов документа, это позволит регулировать владение домашними животными, а также защитить питомцев от жестокого обращения, пишет «Национальная служба новостей».
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