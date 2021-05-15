Зюганов назвал слова Чубайса о СССР «бредом тяжелобольного»

Зюганов резко раскритиковал слова Чубайса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов резко отреагировал на слова спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о Советском Союзе. Он считает, что политик лишен чувства ответственности и благодарности.

До этого Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Он считает все заявления, поступавшие от властей СССР «омерзительной ложью с первого до последнего слова».

«Это бред тяжелобольного человека. Понимаешь, это мне напоминает „пунктуальную“ шизофрению. Человек, который лишен всякого чувства ответственности и благодарности», — заявил Зюганов «Комсомольской правде».

Лидер партии напомнил, что в его детстве образование и питание в школах были бесплатными. Кроме этого, любой ребенок мог посещать кружки и секции. А вот с 1991 года, по словам Зюганова, страна потеряла 24 миллиона человек. «Это все на совести таких, как Чубайс», — добавил глава КПРФ.

Ранее Чубайса уже раскритиковал Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. Он посоветовал политику последить за собой и дать оценку своим действиям.