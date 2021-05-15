Пушков посоветовал Чубайсу последить за собой после критики СССР

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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков посчитал заявление Анатолия Чубайса неполным Фото:

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал заявление спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о его ненависти к советской власти. Мнением Пушков поделился в Twitter.

До этого Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Он считает все заявления, поступавшие от властей СССР «омерзительной ложью с первого до последнего слова».

«Чубайс назвал жизнь в Советском Союзе „омерзительной ложью“. Теперь хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — написал Пушков в Twitter. Пушков отметил, что без этой оценки картина получается неполной.

Ранее Пушков комментировал слова граждан Болгарии, предрекших России проигрыш в случае войны с НАТО, передает «Царьград». Сенатор посчитал мнение болгар «недалеким рассуждением и напомнил, что во Время второй мировой войны Болгария сотрудничала с Германией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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