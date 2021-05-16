Жириновский обвинил власти РФ в фальсификации выборов

«Единая Россия» никогда не выиграет на честных выборах, поэтому результаты всегда искажались. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«„Единая Россия“ на честных выборах проиграет всегда. Она может получить 100—150 мандатов, но конституционное большинство — никогда. Выборы постоянно искажались. Посмотрите на губернаторов. Там, где губернатор от ЛДПР, чистота и порядок, все показатели улучшаются. А от „Единой России“ уже 16 бывших губернаторов в тюрьме сидят, а если всех проверить, то сядет половина!..», — заявил политик в беседе с «
Он ответил, что, если бы в России проводились честные выборы, то выигрывала бы всегда партия ЛДПР. По словам Жириновского, в его партии только честные люди, без судимостей и фальшивых дипломов. При этом политик отметил, что избиратель презирает другие партии, считает их обманщиками и мошенниками. «А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле», — заявил Жириновский.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил властям закрыть все левые партии в стране. Такое заявление он сделал с трибуны Госдумы во время ежегодного отчета правительства РФ. В начале мая он призывал властей арестовать Зюганова и Миронова и его сопредседателя Захара Прилепина. Жириновский предлагал отправить их эшелонами в Сибирь.
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