Аналитик предрек возврат доллара к 60 рублям

Российская валюта медленно восстанавливается после падения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшие несколько лет за один доллар россияне будут платить 60 рублей, а не 74, как сейчас. Все дело — в цикличности отношений национальной валюты США и российской. Так считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», — объяснил он «Российской газете». К сожалению, восстановление российской валюты всегда медленней падения и редко когда бывает полным, то есть уходит ниже минимумов предыдущего цикла, дополнил специалист.

Подобных оптимистичных прогнозов придерживается и основатель Frendex Group Руслан Пичугин, который считает, что рубль в течение нескольких последних недель плавно укрепляется. Если курс американской валюты преодолеет отметку в 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72—70 рублей, а европейская валюта в этом случае может укрепиться до уровней 85—86 рублей, приводит его слова RT. Этому могут способствовать рост цен на нефть и надвигающийся период уплаты налогов экспортеров, уточняет « Федеральное агентство новостей ».