Путин назвал претендента на пост прокурора Свердловской области

Новым прокурором Свердловской области может стать Борис Крылов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

На пост нового прокурора Свердловской области выдвинут Борис Крылов. Его кандидатуру на рассмотрение Совета Федерации предложил президент России Владимир Путин. Вопрос о назначении Крылова будет рассмотрен 18 мая на заседании трех комитетов верхней палаты, сообщили URA.RU в пресс-службе Совфеда.

«Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет по обороне и безопасности и комитет по федеративному устройству проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленной президентом кандидатуре Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области», — говорится в заявлении Совета Федерации.

Источники URA.RU сообщали, что Крылов будет утвержден в должности 19 мая. Сейчас он занимает пост первого зампрокурора Новосибирской области. До 2019 года Крылов работал в прокуратуре Республики Хакасия. Его классный чин — государственный советник юстиции третьего класса.

Прежний свердловский прокурор Сергей Охлопков вышел на пенсию. С ним заочно попрощался Евгений Куйвашев на коллегии прокуратуры 5 марта.