Путин назвал претендента на пост прокурора Свердловской области

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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Новым прокурором Свердловской области может стать Борис Крылов Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

На пост нового прокурора Свердловской области выдвинут Борис Крылов. Его кандидатуру на рассмотрение Совета Федерации предложил президент России Владимир Путин. Вопрос о назначении Крылова будет рассмотрен 18 мая на заседании трех комитетов верхней палаты, сообщили URA.RU в пресс-службе Совфеда.

«Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет по обороне и безопасности и комитет по федеративному устройству проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленной президентом кандидатуре Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области», — говорится в заявлении Совета Федерации.

Источники URA.RU сообщали, что Крылов будет утвержден в должности 19 мая. Сейчас он занимает пост первого зампрокурора Новосибирской области. До 2019 года Крылов работал в прокуратуре Республики Хакасия. Его классный чин — государственный советник юстиции третьего класса.

Прежний свердловский прокурор Сергей Охлопков вышел на пенсию. С ним заочно попрощался Евгений Куйвашев на коллегии прокуратуры 5 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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