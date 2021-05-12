12 мая 2021

Стала известна дата согласования нового свердловского прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по выборам в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, охлопков сергей
Сергею Охлопкову нашли замену Фото:
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Кандидатура нового прокурора Свердловской области будет согласована Советом Федерации 19 мая. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с графиком работы верхней палаты парламента.

«19 мая будут назначения прокуроров в Свердловской и Челябинской областях», — уточнил собеседник агентства. После согласования Советом Федерации, указ о назначении прокуроров будет подписан президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что на пост свердловского прокурора будет назначен Борис Крылов, который сейчас возглавляет прокуратуру в Новосибирской области. Назначение произойдет до конца мая.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский прокурор Сергей Охлопков вышел на пенсию. С ним заочно попрощался Евгений Куйвашев на коллегии прокуратуры 5 марта. Инсайдеры URA.RU сообщали, что прокуратуру Свердловской области возглавит Борис Крылов — зампрокурора Новосибирской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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