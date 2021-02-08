Назначение свердловского и челябинского прокуроров затягивается

Вопрос о назначении прокуроров Свердловской и Челябинской области не будет рассматриваться на ближайшем заседании Совета Федерации 10 февраля. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников в верхней палате.
«В повестке только назначение прокуроров Пермского края, Ростовской области, Иркутской, Мордовии… и все», — уточнил собеседник агентства в Совете Федерации. К вопросу о прокурорах Свердловской и Челябинской областей могут вернуться на следующем заседании, которое состоится 17 февраля, предположил еще один из собеседников агентства. В то же время еще один источник отметил, что назначение прокурора Свердловской области может произойти гораздо позднее. «Прокурор Сергей Охлопков пока официально находится в отпуске, поэтому на его место назначить пока никого не могут. Это может длиться достаточно долго», — отметил собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Челябинской области Виталия Лопина. Также стало известно об отпуске с последующей отставкой прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. В качестве возможных претендентов на должности уральских прокуроров называют прокурора Саратовской области Сергей Филипенко и прокурора Самарской области Сергея Берижицкого.
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