«Коммерсант»: суд арестовал имущество гендиректора «Мотива»

У главы компании арестованы семь объектов недвижимости и два земельных участка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал имущество сотового оператора «Мотив» (юридическое лицо — «Екатеринбург-2000») и гендиректора компании Алексея Артемасова, сообщает источник в правоохранительных органах. По его данным, у главы компании арестованы семь объектов недвижимости и два земельных участка.

«Как считает следствие, телекоммуникационная компания уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 509 млн руб., заключив фиктивные договоры на 2,6 млрд руб. В отношении ООО „Екатеринбург-2000“ продолжаются проверки, так как есть подозрения, что компания систематически занижала налогооблагаемую базу, завышая расходы», — сообщает издание «Коммерсант-Урал».

Получить оперативные комментарии в пресс-службах «Мотива», областного управления Следственного комитета России и регионального управления службы судебных приставов не удалось. Туда были отправлены запросы. В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга URA.RU не подтвердили и не опровергли решение по аресту имущества. Там уточнили, что даже если бы заседание состоялось, оно бы прошло в закрытом режиме.

Собеседники агентства передают разные версии уголовного дела в отношении «Мотива», но все они связаны с бенефициаром компании Виталием Кочетковым. Одни говорят, что силовики таким образом зачищают окружение губернатора Евгения Куйвашева перед выборами (Кочетков считается близким к нему бизнесменом), другие — что уголовное дело является политической местью.