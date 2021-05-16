16 мая 2021
14 мая 2021
13 мая 2021

В Шадринске ребенок провалился в открытый люк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
Ребенок упал в колодец из-за того, что крышку люка ранее украли Фото:

В Шадринске (Курганская область) ребенок упал в открытый люк возле водоразборной колонки. Об этом горожанка сообщила в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)».

«Почему наши дети <…> падают в эти ямы?» — написал 16 мая автор сообщения, пожелавший остаться анонимным. К посту было прикреплено видео, в котором женщина говорит, что ее ребенок провалился в колодец. Рядом стоял мальчик в мокрой и грязной одежде.

На обращение в комментариях под постом ответили представители администрации Шадринска. «Сожалеем о случившемся. Люк был похищен ночью 14 мая. В настоящее время люк огорожен», — объяснили в мэрии. Представители администрации добавили, что в течение недели его восстановят.

В ноябре 2020 года в открытый люк в Кургане упала женщина с коляской. В декабре того же года в колодец провалилась четырехлетняя девочка из Шумихи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...