Ребенок упал в колодец из-за того, что крышку люка ранее украли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) ребенок упал в открытый люк возле водоразборной колонки. Об этом горожанка сообщила в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)».

«Почему наши дети <…> падают в эти ямы?» — написал 16 мая автор сообщения, пожелавший остаться анонимным. К посту было прикреплено видео, в котором женщина говорит, что ее ребенок провалился в колодец. Рядом стоял мальчик в мокрой и грязной одежде.

На обращение в комментариях под постом ответили представители администрации Шадринска. «Сожалеем о случившемся. Люк был похищен ночью 14 мая. В настоящее время люк огорожен», — объяснили в мэрии. Представители администрации добавили, что в течение недели его восстановят.

В ноябре 2020 года в открытый люк в Кургане упала женщина с коляской. В декабре того же года в колодец провалилась четырехлетняя девочка из Шумихи.