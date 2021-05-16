Пермяков предупредили о резком похолодании

После тридцатиградусной жары в Перми днем температура воздуха будет подниматься до 21-24 градусов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермский край 19 и 20 мая придет похолодание, сообщил URA.RU инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. После тридцатиградусной жары днем воздух в Перми будет прогреваться до 21-24 градусов, а ночью температура воздуха будет опускаться до 10 градусов.

«Похолодание будет в ночные часы. Суточный ход будет большой 19 и 20 мая. Самая холодная ночь будет со вторника на среду. В Перми может быть где-то +10. По северо-востоку края может быть 5-7 градусов», — рассказал URA.RU Шихов. При этом днем 20 мая воздух вновь прогреется до 30 градусов.

Ожидается, что погода в Пермском крае 17—23 мая будет сравнима с той, которая была неделей ранее. Разница будет лишь в том, что отклонение от климатической нормы будет не 10 градусов, а 7-8 градусов. Также ожидается, что 17 мая будет установлен четвертый температурный рекорд за неделю. «Температура приближается к отметке +28, а рекорд 1934 года составляет 27,5 градусов. Окончательное значение этого рекорда будет зафиксировано вечером», — уточнил Шихов.