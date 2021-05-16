По версии источника, Андрей Вакарин столкнулся с пассажирским автобусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын депутата гордумы Тобольска Сергея Вакарина Андрей мог спровоцировать ДТП в родном городе, столкнувшись с пассажирским автобусом. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии первой столицы Сибири. Видео инцидента появилось в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель внедорожника, объезжая наш автобус по газону справа, не рассчитал расстояние между нашим автобусом и транспортом стоящим впереди нас. В результате чего внедорожник въехал в автобус. В автобусе началась паника, дети заплакали. Водитель внедорожника ударил кондуктора автобуса, а так же пассажиров которые пытались оттащить его от водителя автобуса», — написал в паблике анонимный очевидец происшествия, добавив, что нарушитель покинул место ДТП.

«За рулем внедорожника был Андрей Вакарин, сын местного депутата», — сообщил URA.RU источник в администрации Тобольска. Эту же версию поддерживает несколько подписчиков паблика. «Это сын Вакарина, депутата «Единой России», — написал Леонид Тимофеев. «Вакарин Андрей», — добавил пользователь с ником Русский медведь.

Получить оперативный комментарий от депутата Вакарина не удалось — его номер оказался не доступен. Агентство также направило запросы в реготделение «Единой России» и управление ГИБДД по Тюменской области — ответы на них ожидаются.