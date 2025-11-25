Омоложение Тюменской облдумы выливается в конфликт

Тюменские депутаты-старожилы недовольны попытками их сместить Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выборы Тюменской облдумы в 2026 году могут стать конфликтными. Все из-за желания властей омолодить заксобрание на выборах. Источники URA.RU сообщают, что возрастные депутаты, работающие по несколько сроков подряд, не намерены сдавать свои мандаты.

«Депутаты, чей возраст уже превысил пенсионный, не хотят уходить. Они жалуются на то, что появились претенденты на их места в партсписках и одномандатные округа», — говорят инсайдеры.

По данным агентства, в новый созыв в 2026 году не хотят пускать депутатов Владимира Ульянова, Владимира Майер, Инну Лосеву, Владимира Ковина, Виктора Рейна, Александра Анохина, Игоря Нака. Почти все они старше пенсионного возраста, некоторым за 70. Самая низкая думская зарплата без надбавок за комитеты и вице-спикерство — порядка 500 тысяч рублей.

