К поиску пропавшего под Тюменью молодого мужчины подключились силовики
Пропавшего в Тюменском районе мужчину не могут найти с 20 октября
Следственный комитет России подключился к поискам пропавшего в Тюменском районе 25-летнего Данила Демина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Мужчина бесследно исчез после того, как сел в автомобиль к неизвестным лицам 20 октября.
«Изначально Данила Демина искали волонтеры поискового отряда „Авангард“. Затем подключились сотрудники регионального управления СКР. Помимо прочего, рассматривается версия об убийстве пропавшего мужчины. Отрабатываются все возможные варианты», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу регионального управления Следственного комитета России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что зона поиска пропавшего в Тюменском районе 25-летнего Данила Демина расширилась до Ярковского района. Мужчина не выходит на связь с 20 октября.
