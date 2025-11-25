Логотип РИА URA.RU
К поиску пропавшего под Тюменью молодого мужчины подключились силовики

СКР подключился к поиску пропавшего в Тюменском районе Данила Демина
25 ноября 2025 в 14:28
Пропавшего в Тюменском районе мужчину не могут найти с 20 октября

Пропавшего в Тюменском районе мужчину не могут найти с 20 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет России подключился к поискам пропавшего в Тюменском районе 25-летнего Данила Демина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Мужчина бесследно исчез после того, как сел в автомобиль к неизвестным лицам 20 октября.

«Изначально Данила Демина искали волонтеры поискового отряда „Авангард“. Затем подключились сотрудники регионального управления СКР. Помимо прочего, рассматривается версия об убийстве пропавшего мужчины. Отрабатываются все возможные варианты», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу регионального управления Следственного комитета России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что зона поиска пропавшего в Тюменском районе 25-летнего Данила Демина расширилась до Ярковского района. Мужчина не выходит на связь с 20 октября.

