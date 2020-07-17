16 июля 2020
15 июля 2020

В курганском селе ищут жителей, незаконно поливающих огороды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачный кооператив
Жителей обвиняют в нелегальном поливе огородов в жару Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Сафакулево (Курганская область) местных жителей проверяют на несанкционированное пользование водой. По мнению местных властей, в селе не хватает воды из-за нелегальных поливов огородов. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации Сафакулевского района.

«Основной причиной нехватки воды является то, что из-за засухи происходят несанкционированные поливы огородов жителями села», — рассказали в администрации. Глава района Ансар Ахметжанов поручил ООО «Водоканал» проверить дома на несанкционированное пользование водой и проверить счетчики. Также сотрудники организации проверяют наличие и состояние резервных насосов и воды в колодцах.

16 июля местные власти сообщили, что воду в селе подают по графику: с 5:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00. Также по заявкам жителям села подвозят техническую воду. «Аномально жаркая и засушливая погода привела к тому, что водопотребление увеличилось в разы, давления в системе воды не хватает», — объяснили в администрации.

По прогнозу синоптиков, аномальная жара в регионе продержится до 17 июля. Проблемы с водой из-за жары возникли и в других районах области: в Шумихинском, Петуховском, Белозерском, Половинском и Куртамышском.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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