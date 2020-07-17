В курганском селе ищут жителей, незаконно поливающих огороды

Жителей обвиняют в нелегальном поливе огородов в жару Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Сафакулево (Курганская область) местных жителей проверяют на несанкционированное пользование водой. По мнению местных властей, в селе не хватает воды из-за нелегальных поливов огородов. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации Сафакулевского района.

«Основной причиной нехватки воды является то, что из-за засухи происходят несанкционированные поливы огородов жителями села», — рассказали в администрации. Глава района Ансар Ахметжанов поручил ООО «Водоканал» проверить дома на несанкционированное пользование водой и проверить счетчики. Также сотрудники организации проверяют наличие и состояние резервных насосов и воды в колодцах.

16 июля местные власти сообщили, что воду в селе подают по графику: с 5:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00. Также по заявкам жителям села подвозят техническую воду. «Аномально жаркая и засушливая погода привела к тому, что водопотребление увеличилось в разы, давления в системе воды не хватает», — объяснили в администрации.

По прогнозу синоптиков, аномальная жара в регионе продержится до 17 июля. Проблемы с водой из-за жары возникли и в других районах области: в Шумихинском, Петуховском, Белозерском, Половинском и Куртамышском.