В ЯНАО раскрыли, когда полностью запретят продажу алкоголя

В большинстве школ ЯНАО последний звонок пройдет 22 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа будут контролировать действие запрета на продажу алкоголя в дни проведения последних звонков в школах региона. Об этом представители районных и городских администраций напомнили ямальцам в преддверии окончания учебного года.

«В день проведения Последнего звонка 22 мая 2021 года на территории Надымского района запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — такое сообщение было опубликовано в официальной группе муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии уточнили, что запрет установлен в соответствии с региональным законодательством «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции».

В других муниципалитетах региона уточнили, что вводятся аналогичные меры. Соответствующие постановления глав есть в Новом Уренгое и в других городах и районах и опубликованы местными администрациями.

Согласно регионального закона от 24 июня 2016 года алкоголь запрещено продавать на территории муниципальных образований в том числе в дни, определенные для проведения Последнего звонка в общеобразовательных школах. В этом году учебный год для большинства ямальских школьников завершится 22 мая.

Ранее сообщалось, что в России хотят ужесточить правила продажи алкоголя в магазинах, сократив временной интервал его продажи на час — до 22:00. В настоящее время в большей части страны купить выпивку можно с 8.00 до 23.00 (за исключением баров и ресторанов).