Курганский горсад должны отремонтировать к 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городской сад Кургана превращается в простой районный парк; он должен стать средоточием ландшафтных изысков, но пока рискует превратиться в обычную дворовую площаку. Таким мнением архитектор Оксана Ковалева поделилась на своей странице во «ВКонтакте».

«Нельзя понижать статус Городского сада до районного парка, что сродни преступлению перед городом. Понимаю, что это происходит от непонимания элементарных для архитекторов и градостроителей вещей. То есть от некомпетентности в данной сфере чиновников, принимающих решения», — заявила архитектор.

Курганцы с 2015 года бились за сохранение горсада. Мэрия расторгла договор с арендатором, территория перешла под муниципальный контроль. При этом удалось избежать застройки территории. Ковалева уточнила, что горсад в Кургане — один из немногих сохранившихся в России. Но ремонт приводит к уничтожению растительности.

«Городской сад должен радовать горожан, в первую очередь, ландшафтными изысками, но никак не качелями, каруселями и прочими банальными штуками, место которым во дворах. Мое обращение к администрации города Кургана: давайте просто поговорим, если разобраться самим у вас нет времени и необходимого багажа знаний, но не губите городской сад!» — обратилась архитектор к городским властям.

В пресс-службу мэрии URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать письмо архитектора. В ближайшее время в администрации пообещали предоставить комментарий.

Горожане заметили отсутствие деревьев в части парка в середине апреля. Власти Кургана объяснили, что были убраны только больные растения. Летом 2020 года стало известно о начале благоустройства горсада Кургана. На него было выделено 27,288 млн рублей. Завершить работу планируют до 15 июня.

План реконструкции Городского сада Скрин с сайта госзакупок