На парк в Кургане потратят 30 миллионов

Власти планируют провести ремонт в городском саду в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городской сад Кургана благоустроят в 2020 году. На работы планируется потратить 30 миллионов рублей. В парке обновят пешеходные дорожки, скамейки, урны, освещение, и появятся новые зоны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«В этом году территория городского сада будет благоустроена», — рассказали в администрации. Торги по обновлению парка пройдут в августе. На данный момент специалисты дорабатывают конкурсную документацию.

Для детей поставят игровой комплекс, а шахматистам поставят столики для игры и теневые навесы. Центральную аллею выполнят в асфальте, а на остальных пешеходных дорожках уложат плитку. Со стороны улицы Карла Маркса оформят клумбу, где высадят многолетние цветы. От фонтана до скульптурной композиции «Родители» будет проведен ремонт плиточного покрытия.

Всего на работы предусмотрено около 30 миллионов рублей. Их выполнят за счет гранта, который получили областные власти из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».