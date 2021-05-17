В Госдуме предложили ввести новый возврат денег за обучение

Сейчас получить вычет с услуг самозанятых невозможно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России необходимо распространить действие социального налогового вычета на услуги самозанятых репетиторов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Есть проблема. Получив услугу у самозанятого репетитора, невозможно оформить налоговый вычет. В законе об образовании написано, что это должен быть аккредитованный и лицензированный специалист. Важно совершенствовать законодательство, потому что услугами репетиторов пользуются многие», — сказал Фаррахов. Он считает, что в этом направлении необходимо работать и вычет с услуг самозанятых репетиторов — только часть возможностей, которые в будущем сможет предоставить этот налоговый инструмент.

По словам депутата, в целом всеми вычетами, за исключением имущественных, пользуются порядка 20% россиян. «Потенциал налогового вычета очень высокий, но, в силу многих причин, тяжесть администрирования, например, граждане не используют его», — отметил парламентарий. По его словам, данный инструмент может значительно снизить стоимость той или иной услуги.

В Совете Федерации ранее порекомендовали правительству РФ увеличить совокупный размер расходов на образование и медицинские услуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет. Сенаторы предложили поднять порог со 120 до 200 тысяч рублей в год.