10 февраля 2021

В РФ предложили увеличить налоговый вычет за образование

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Сенаторы предлагают увеличить вычет со 120 до 200 тысяч рублей в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет Федерации порекомендовал правительству России увеличить совокупный размер расходов на образование и медицинские услуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет. Об этом говорится в проекте постановления палаты.

Сенаторы предлагают увеличить вычет со 120 до 200 тысяч рублей в год. «Рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении предельного размера социального налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения своих детей (подопечных) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 100 тысяч рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ. Вычет на оплату медуслуг и лекарственных препаратов рекомендуется поднять до 200 тысяч рублей.

Документ был одобрен сенаторами в целом по итогу «правительственного часа» с участием главы ФНС Даниила Егорова. По словам первого зампредседателя бюджетного комитета СФ Елены Перминовой, законопроект может быть принят в 2022 году.

Ранее в Совет Федерации одобрил повышение налога НДФЛ на доходы более пяти миллионов рублей. Ставку налога планируется поднять до 15%. Предполагается, что повышение налога принесет в бюджет около 60 миллиардов рублей в 2021 году и 68,5 миллиардов рублей в 2023 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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