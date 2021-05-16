В Екатеринбурге начинается первый этап опрессовок

Горячую вода на время опрессовок не выключат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал первый этап опрессовок. Испытания будут проводиться с 17 по 21 мая, с 23:00 до 05:00. Горячая вода отключаться не будет. Об этом URA.RU стало известно из официального заявления пресс-центра теплосетевой компании Екатеринбурга.

«Владельцам зданий, тепловых сетей и тепловых пунктов нужно произвести отключение систем отопления и вентиляции от обратных трубопроводов и осуществить надзор за трубопроводами», — сообщает пресс-центр ЕТК. Также пресс-служба теплосетевой компании призывает владельцев складских и подвальных помещений принять меры для предотвращения их затопления в случае разрыва теплотрассы. Владельцам автомобилей рекомендуется не оставлять транспорт в зонах, где проходят тепловые трассы.

Ранее URA.RU сообщало, каким образом пройдут опрессовки в 2021 году. Первый этап опрессовок пройдет с 17 по 21 мая, второй этап — с 8 по 11 июня, третий — с 20 по 23 июля и финальный этап — с 10 по 13 августа. Также в Екатеринбурге отремонтируют котельные. С 7 по 20 июня состоится ремонт на Ново-Свердловской ТЭЦ; без воды останутся жители Кировского, Октябрьского, Ленинского районов Екатеринбурга, а также города Березовского. С 17 по 30 июля состоится ремонт на Среднеуральской ГРЭС; отключение воды запланировано в Верх-Исетском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, а также в Верхней Пышме.