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В Тюмени застройщик обвинил сетевиков в мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейский квартал. Тюмень, паркинг, тюмень, Европейский берег
В компании «Брусника» недовольны, что СК «Восток» с нарушениями заняла землю Фото:

В Тюмени застройщик «Брусника» пожаловался в прокуратуру на сетевую компанию «Восток». Текст заявления есть в распоряжении URA.RU. Компания обвиняет сетевиков в том, что они провели мошенническую схему с трансформаторными подстанциями.

«При изучении кадастровой карты нами было установлено возникновение в заречной части Тюмени трансформаторных подстанций. В ходе обследования выяснилось, что данные объекты представляют собой лишь пустые блоки, коммуникации в них отсутствуют», — говорится в заявлении, которое «Брусника» направила в прокуратуру Тюменской области. Документ есть в распоряжении URA.RU.

По данным застройщика, несуществующие объекты принадлежат ООО СК «Восток». На землях, где должны быть подстанции, установлены охранные зоны. По мнению «Брусники», в будущем это позволит их владельцам заработать, требуя деньги за разрешения на строительство в этих местах.

«После жалобы СК „Восток“ начала экстренно устанавливать на территории трансформаторные будки. Это попытка скрыть свои злоупотребления. Но не получится — факт нарушения зафиксирован, откреститься не выйдет», — рассказал URA.RU собственный источник, знакомый с ситуацией.

Застройщик требует привлечь сетевиков к ответственности за мошенничество. В приемной СК «Восток» получить оперативный комментарий по претензиям «Брусники» не удалось. На звонки агентства там не ответили. В компанию направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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