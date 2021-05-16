16 мая 2021
14 мая 2021

Синоптики: когда закончится аномальная жара в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, лето, жара, голубые озера, отдых
По данным синоптиков, в регионе аномальная жара продлится до 19 мая Фото:

В Курганской области аномальная жара сохранится до 19 мая. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 и более градусов», — указано в сообщении. Синоптики уточнили, что 18 мая такая температура в регионе будет везде, а 19 мая — в отдельных районах.

18 мая в Курганской области, по данным ЦГМС, температура воздуха поднимется до +32 градусов. Скорость ветра местами достигнет 16 метров в секунду. Также в этот день ожидается кратковременный дождь и гроза. 19 мая температура воздуха в регионе поднимется до +24 градусов.

В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ранее синоптики сообщали, что с 15 по 17 мая в области будет до +37 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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