Синоптики: когда закончится аномальная жара в Курганской области

По данным синоптиков, в регионе аномальная жара продлится до 19 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области аномальная жара сохранится до 19 мая. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 и более градусов», — указано в сообщении. Синоптики уточнили, что 18 мая такая температура в регионе будет везде, а 19 мая — в отдельных районах.

18 мая в Курганской области, по данным ЦГМС, температура воздуха поднимется до +32 градусов. Скорость ветра местами достигнет 16 метров в секунду. Также в этот день ожидается кратковременный дождь и гроза. 19 мая температура воздуха в регионе поднимется до +24 градусов.

В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ранее синоптики сообщали, что с 15 по 17 мая в области будет до +37 градусов.