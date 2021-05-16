Мертвого лося два дня не убирают с курганской трассы

В авариях под Курганом погибли два лося Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Погибшего в ДТП лося вторые сутки не могут убрать с автодороги из Кургана в сторону Екатеринбурга. Животное лежит в кювете. Об этом URA.RU сообщили очевидцы последствий дорожной аварии.

«Лось лежит вторые сутки на территории Кетовского района, Иковское охотхозяйство. Это уже второе ДТП с участием лосей. В обоих случаях животные погибли, люди пострадали. Сейчас взрослые самки рожают детенышей, а прошлогодних лосят, которым исполнился год, бросают. Те, оставшись без мамки, начинают ее активно искать и становятся жертвами браконьеров и участниками ДТП. Водителям надо быть крайне осторожными», — предостерег собеседник URA.RU.

В отделении пропаганды областного управления ГИБДД URA.RU пояснили, что первая авария произошла 15 мая в 15:50. 40-летний житель Свердловской области двигался в сторону Екатеринбурга, когда на дорогу вышло животное. В результате столкновения водитель и оба пассажира (жители Свердловской области) получили травмы. Животное погибло.

В этот же день почти на этом же участке произошло второе ДТП с лосем, в котором животное погибло. Пострадавших людей нет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Обновлено в 18:06: В настоящее время специалисты департамента природных ресурсов убирают мертвое животное. «После проведения необходимых мероприятий, туша лося будет утилизирована в соответствии с приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», — уточнили в правительстве региона.

ДТП с участием лося, труп которого не убирали двое суток, произошло на трассе в сторону Екатеринбурга Фото предоставлено читателем URA.RU