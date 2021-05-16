Стать депутатом думы Сургутского района планирует кандидат осужденный за грабеж Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участник праймериз «Единой России» Алил Шахшаев, который претендует на статус кандидата в депутаты думы Сургутского района от партии власти, оказался судимым. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Шахшаев был судим в Нижневартовске за грабеж в 2005 году, получил два года условно. А сейчас является директором муниципального учреждения „Районное управление спортивных сооружений“, общественным помощником главы [Сургутского района Андрея Трубецкого] и провластным кандидатом в районную думу. А между тем, на федеральном уровне говорилось, что на праймериз нельзя допускать тех людей, кто может опорочить партию. Сейчас еще и прокуратура проверяет Шахшаева, может ли он занимать место директора муниципального учреждения, все-таки он там сталкивается с детьми», — рассказал инсайдер. Сам Шахшаев отказался от комментариев на эту тему. В пресс-службу прокуратуры ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Булдаков заявил, что судимость Шахшаева не является причиной отказа для участия в праймериз: «Судимость погашена, это дает возможность участия в праймериз. Избиратели будут проинформированы о прошлом участника предварительного голосования. У нас есть еще и другой кандидат, осужденный за экстремизм». О ком именно идет речь, Булдаков не уточнил.

На сайте предварительного голосования «Единой России» указано, что среди требований к кандидатам есть пункт об отсутствии судимости, «в том числе снятой и (или) погашенной». В пресс-службу центрального исполкома «Единой России» отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что у экс-депутата Тюменской областной думы Виктора Буртного возникали сложности с участием в праймериз «Единой России» из-за наличия судимости. Причем она также была погашена.