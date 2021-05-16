Экс-глава курганского Росреестра сознался в коррупции

Олег Молчанов признал вину и возместил ущерб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель управления Росреестра в Курганской области Олег Молчанов, обвиненный в коррупции, признал вину и возместил ущерб, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Материалы дела переданы в суд.

«В ходе следствия вину обвиняемый признал полностью, возместил причиненный ущерб», — говорится в сообщении. Прокурор Курганской области уже утвердил обвинительное заключение в отношении Молчанова. Экс-чиновника обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что в период с июня 2013 года по январь 2020 года по требованию Молчанова его подчиненным начислялись и выплачивались премии в повышенном размере. После этого экс-чиновник требовал от сотрудников вернуть деньги. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению. Всего таким способом, по данным следствия, Молчанов получил 621,5 тысячи рублей.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Курганский городской суд. «За совершение указанного преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2,6 года», — отмечают в прокуратуре.

Молчанова задержали 29 января. До апреля он находился в СИЗО, а затем его выпустили под домашний арест. В конце марта экс-чиновник заявлял в суде, что готов признать вину, но только в том случае, если у следствия будут доказательства его противоправной деятельности. «На сегодняшний день явных доказательств не представлено. Одни предположения», — заявлял тогда Молчанов.