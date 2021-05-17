В России изменят правила выдачи оружия

В России меняют правила выдачи оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

В Госдуму поступил законопроект об ужесточении контроля над выдачей оружия. Документ размещен в специальной базе данных нижней палаты российского парламента.

Согласно проекту, пользоваться оружием запретят гражданам, не прошедшим особую медкомиссию. Проводить ее смогут лишь государственные или муниципальные медицинские учреждения.

Вопрос стал актуален после того, как 11 мая в казанской школе бывший ученик устроил расстрел. Нападавшего задержали. Его жертвами стали семеро детей и две учительницы.