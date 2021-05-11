В селе солянка Астраханской области ученик принес перцовый баллончик и распылил его. Детей и преподавателей эвакуировали. Это произошло после стрельбы в школе Казани.
«Всего эвакуировано 70 детей и 5 преподавателей. У трех детей поражение слизистых поверхностей органов дыхания и зрения легкой степени», — сообщает telegram-канал «Интересная Астрахань».
Ранее 11 мая в школе Казани стрелок устроил бойню. Во время массовой стрельбы погибли, по разным данным, восемь или девять человек. Еще 19 человек пострадали. Власти наградят раненую вахтершу, которая охраняла школу в Казани. Женщина успела нажать на кнопку вызова полиции.
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