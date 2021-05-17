Депутат-коммунист Вера Ганзя не понимает, почему на конкурсах оценивают только красоту девушек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На российских и международных конкурсах красоты ценятся только внешние данные, а не интеллектуальные способности, а судьи перестали обращать внимание на естественную красоту девушек. На такие недостатки соревнований указала депутат Госдумы от партии КПРФ Вера Ганзя.

Парламентарий заявила, что раньше на конкурсах ценилась естественная красота. Теперь это потеряло свою актуальность. «Наращенные части тела, на лице что-то нарощено, то есть естественной красоты как таковой у девушек, наверное, практически не остается. А те, кто придет с этой естественной красотой, фаворитами точно не будут, потому как меняются сами подходы, оценки этого конкурса», — поделилась Ганзя своим мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат-коммунист не понимает, почему на конкурсах красоты учитываются только внешние данные девушек. Ганзя предлагает также включить в критерии оценки интеллект.

Поводом для обсуждения красоты девушек послужил конкурс «Мисс Вселенная-2021». Соревнования выиграла 26-летняя мексиканка Андреа Меза, передает Life .

Ранее депутат Ганзя жаловалась на зарплату в 380 тысяч рублей. Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.