В Екатеринбурге пройдет звездный общегородской выпускной

Общегородской выпускной состоится 25 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Екатеринбурга подготовили концептуальную версию общегородского выпускного вечера, который состоится 25 июня в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо». Среди заявленных звездных ведущих — Екатерина Варнава, Анастасия Ивлеева и Антон Зайцев. Среди артистов — Клава Кока, Мот, Artik&Asti и другие. Об этом URA.RU стало известно из программы выпускного, размещенной на сайте одной из екатеринбургских школ.

«Эта презентация действительно было создана управлением культуры и департаментом образования [города]. Но она носит концептуальный характер, демонстрируя, каким может быть мероприятие. Сама программа и формат мероприятия будут дорабатываться», — сообщила URA.RU пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Окончательная программа и список участников будут утверждены на пресс-конференции, посвященной общегородскому выпускному. Об этом URA.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.

Ранее URA.RU рассказывало, что хедлайнером фестиваля «Уральская Ночь Музыки» станут Клава Кока, Татьяна Овсиенко и Леонид Агутин. Фестиваль пройдет 25 июня на двух площадках: на Плотинке и на пересечении улиц Вайнера и Попова. А завершится фестиваль на Октябрьской площади перед рассветом традиционным выступлением Леонида Агутина с песней «Ночь пройдет, наступит утро ясное».

Потенциальные ведущие общегородского выпускного Екатеринбурга Скриншот с сайта

Предположительные хедлайнеры общегородского выпускного Скриншот с сайта