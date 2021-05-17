Дорога является объектом нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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На перекрестке около кольца Московского тракта при съезде в поселок Карасьеозерский-2 близ Екатеринбурга зияют ямы на проезжей части. Дорога входит в список объектов, которые подлежат ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Ремонт этого участка по плану должен был закончиться в октябре 2020 года, указано на паспорте объекта, размещенном у дороги. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«По нацпроекту ремонт здесь должны были закончить в октябре 2020 года. Но дорога по-прежнему остается в плачевном состоянии. Я здесь три раза чуть не разбил машину», — пояснил URA.RU Павел Гордеев. Горожанин поставил ограждение перед ямой, чтобы предупредить водителей о помехе.

На видео можно заметить, что на проезжей части образовались ямы, которые препятствуют свободному проезду авто по правой полосе. Ранее на сайте правительства Свердловской области публиковали информация, что ремонт дороги на этом участке сделан с опережением положенного срока. При этом на сайте сказано, что для ремонта использовались качественные материалы и инновационные технологии. Работы вела компания «УралДорТехнологии», заказчик — ГКУ СО «Управление автодорог».

Получить оперативный комментарий в Управлении автомобильных дорог Свердловской области и в компании «УралДорТехнологии» URA.RU не удалось. На момент публикации на звонки никто не ответил. В Министерство строительства и развития инфраструктуры журналистом URA.RU был направлен запрос.

Паспорт объекта нацпроекта Читатель URA.RU

На сайте правительства Свердловской области сообщалось о досрочном завершении ремонта Скриншот с сайта